Albstadt Auf Bangen folgt die Freude

In einem spannenden Finale hatte sich am Sonntagabend das Verbandsligateam des FC 07 Albstadt mit einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen den Bezirksligisten TSG Youngs Boys Reutlingen den Titel geholt und durfte so am Ende den begehrten Wanderpokal in Empfang nehmen. Zudem stellten die Nullsiebener mit Hakan Aktepe auch noch einen der beiden besten Torjäger – ein Triumph auf ganzer Linie.

"Wenn man in sechs Spielen 33 Tore erzielt, dann ist man nicht zu unrecht Turniersieger", resümierte der Albstädter Trainer Alexander Eberhart, "Die Jungs haben gut nach hinten gearbeitet und vorne tolle Spielzüge gezeigt; besonders gut hat mir das im Viertelfinale gegen die starke U19 des VfR Aalen gefallen. Im Finale hat uns Reutlingen noch einmal alles abverlangt. Aber unter dem Strich war der Erfolg mehr als verdient."

Gleich doppelt Grund zur Freude hatte der geschäftsführende Vorsitzende des FC 07 Albstadt, Markus Conzelmann: Zum einen über den sportlichen Erfolg der eigenen Mannschaft – "die Jungs haben ein tolles Turnier gespielt" – und zum anderen über den reibungslosen Ablauf des dreitägigen Spektakel in der Albstädter Zollern-Alb-Halle. Denn unmittelbar vor Turnierbeginn am Freitag ereilte Conzelmann und seine Mitstreiter eine Hiobsbotschaft in Form einer Pressemitteilung der Stadt Albstadt, die ankündigte, bei weiteren Schneefällen und der damit verbundenen Zunahme der Schneelasten auf den Dächern aus Sicherheitsgründen die öffentlichen Gebäude – darunter auch die Zollern-Alb-Halle – zu schließen. Dies hätte den Abbruch des Traditionsturniers bedeutet. "Das war natürlich der Aufreger des Wochenendes für uns", sagt Conzelmann, "Es ist ja klar und auch völlig richtig, dass Menschenleben und körperliche Unversehrtheit in so einem Fall über allem stehen. Allerdings war der Zeitpunkt der Mitteilung etwas unglücklich. Da hätten sowohl wir als Verein als auch die Stadt wohl etwas vorausschauender sein müssen." Aber nach einem persönlichen Gespräch mit dem Albstädter Oberbürgermeister Klaus Konzelmann ging es dann fix; am Samstagmorgen kontrollierte Stadtbrandmeister Michael Adam das Dach der Zollern-Alb-Halle und gab Entwarnung – der Burger-King-Super-Cup konnte so wie vorgesehen über die Bühne gehen.