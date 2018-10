Albstadt Auch "Sofatouristen" geben Geld aus

Exakt dasselbe Geld pro Kopf und Tag investierte eine Besuchergruppe, die so mancher Gemeinderat nicht auf der Rechnung gehabt haben dürfte: die Gäste aus der Abteilung "Visiting friends and relatives", kurz "VFR", die zwar übernachten, aber nicht zahlen, weil sie bei Freunden oder Verwandten abgestiegen sind. Das dwif hat sie – weil ja auch sie Geld liegen lassen – ebenfalls in die Statistik aufgenommen, wodurch sich die Zahl der Übernachtungen beinahe verdreifachte: 417 000 Übernachtungen nimmt das Münchner Institut für 2016 an; davon wurden aber nur 148 000 bezahlt. Die Zahl der nicht entgoltenen Übernachtungen zu ermitteln, war nicht ganz einfach; das dwif rief dafür Privatleute an und rechnete anschließend hoch.

Hotelgäste lassen mehr Geld liegen

Bleiben die, die übernachten und dafür bezahlen. Die investierten Tagessätze bewegen sich zwischen 41,20 Euro beim Camper und 112,90 Euro bei den Hotelgästen; diejenigen, die privat unterkommen, liegen ungefähr in der Mitte. Auch hier gibt es statistische Unschärfen; nicht alle, die in Albstadt zu tun haben, logieren auch in Albstadt. Es wäre, da diese Gäste die lukrativsten sind, wünschenswert, ihre Zahl und deren Anteil am Gesamtaufkommen zu erhöhen – ­ist noch Luft nach oben? Beziffern lässt sich das Potenzial nicht; Bedarfsanalysen enthält die dwif-Untersuchung nicht. Institutschef Bernhard Harrer ist jedoch überzeugt davon, dass dieses Potenzial existiert: Von gleich drei Seiten sei Interesse an der Eröffnung von Hotels in Albstadt angemeldet worden – die Investoren seien mit Sicherheit keine Hasardeure.

Die Gemeinderäte zeigten sich von den genannten Zahlen durchaus beeindruckt – allerdings blieb die Gretchenfrage, wieviel von der 31-Millionen-Wertschöpfung tatsächlich auf die touristischen Initiativen der Stadt zurückgehe. Harald Lögler von den Grünen zog zwar nicht den Erfolg aller Anstrengungen, wohl aber die Aussagekraft des Münchener Gutachtens in Zweifel: Die Sofatouristen und die Geschäftsreisenden "hatten wir schließlich vorher schon". Andere waren nicht so kritisch: Marianne Roth erklärte, die SPD habe ihre anfängliche Skepsis längst abgelegt, Matthias Strähler (CDU) sprach von einer Erfolgsgeschichte. Nach dem Vesperhüttenkonzept erkundigte sich Philipp Kalenbach (FDP) – wie er erfuhr, will die Stadt demnächst einen dritten Anlauf unternehmen: Im Dezember soll der überarbeitete Entwurf dem Gemeinderat vorgelegt werden.