Albstadt Auch ohne Schnee viel Bewegung im Verein

In der vergangenen Saison herrschte wieder überwiegend Schneemangel, und der Skilift war nur an sieben Tagen in Betrieb war. Trotzdem zeigte sich der Vorsitzende zufrieden mit dem Vereinsleben: Der Zusammenhalt sei da – und ohne die vielen Helfer wäre ein so umfangreiches Ganzjahresprogramm auch gar nicht denkbar. Die Bewirtungsdienste böten nicht nur Gelegenheit zu fruchtbaren Gesprächen mit den Gästen der Auftraggeber, sondern spülten auch einiges an Geld in die Kasse. Geringere Lifteinnahmen bei gleich bleibenden Kosten und eine stagnierende Mitgliederzahl seien dagegen nicht gerade zuträglich für die Vereinsfinanzen.

Stolz ist der WSV auf die hohe Zahl an jungen Mitgliedern und eine Kinder- und Jugendbetreuung, die sich sehen lassen kann. Dieser Stolz kam auch im Bericht von Jugendleiter Thomas Braun zum Ausdruck. Ein eigener Jugendausschuss plane die Veranstaltungen, berichtete er, das Engagement seiner Mitglieder sei alles andere als selbstverständlich, denn alle hätten mit Schule, Ausbildung, Beruf und Familie schon genug zu tun. Braun ließ die "Events" Revue passieren: ein Wochenende im Sommer am Illmensee, der Herbstausflug in den Erlebnisparks Tripsdrill, die Fackelwanderung und eine Skifreizeit in der Skiwelt "Wilder Kaiser – Brixental". Einen detaillierten Kassenbericht erstattete Stefan Bitzer.

Ortsvorsteher Roland Merz fand anschließend lobende Worten für die vom und im Verein geleistete Arbeit. In Abwesenheit wurde Gerd Mayer – er weilte auf seiner eigenen Geburtstagsfeier – für 40-jährige Mitgliedschaft mit der goldenen Ehrennadel geehrt. Hendrik Rohm, Vorsitzender des Sportkreises Zollernalb, bat dann zwei völlig überraschte Mitglieder zu sich und ließ ihnen eine hohe Ehrung zuteil werden. Für seine Arbeit im Jugendbereich wurde Thomas Braun mit der Ehrennadel in Bronze der Württembergischen Sportjugend (WSJ) bedacht, und Clemens Heim nahm aus den Händen Rohms die Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) entgegen.