Albstadt Auch Mountainbike-WM steht vor der Absage

Die erste Mountainbike-Weltmeisterschaft auf deutschem Boden seit jener 1995 in Kirchzarten soll oder sollte sie werden – so genau steht das noch nicht fest: Für 25. bis 28. Juni 2020 hat Albstadt – seit Jahren – die UCI-Mountainbike-WM im Cross Country im Bullentäle geplant. Darüber, dass die Coronavirus-Pandemie alle WM-Träume platzen lassen könnte, wird seit Wochen spekuliert. Am Dienstagabend nun hat sich die Stadtverwaltung per Pressemitteilung geäußert. Überschrift: "Alle Optionen werden geprüft".

Das Problem: Albstadt und der Weltverband UCI – das Kürzel steht für Union Cycliste Internationale – sind nicht die einzigen Spieler in der Partie. Normalerweise werden die WM-Wettkämpfe im Cross-Country und im Downhill-Wettbewerb gemeinsam ausgetragen. Außer in Olympia-Jahren. Denn nur die Cross-Country-Fahrer starten auch bei Olympia – die Downhill-Fahrer nicht. So kommt es, dass Städte wie Albstadt, die von der Topographie her keine Downhill-Wettbewerbe austragen können, nur in Olympia-Jahren mit einer Cross-Country-WM zum Zuge kommen, denn nur in solchen Jahren werden beide Wettbewerbe getrennt.