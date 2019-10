Albstadt Auch Haus "Blickles Witwe" ist einsturzgefährdet

Rau spricht von zerbröseltem Bauwerk, nicht mehr vorhandenen Wänden. Der Zustand sei jetzt so, dass der Statiker sage, es bestehe noch ein Restrisiko. "Laut Statiker könnten Teile auf die Straße fallen, wenn der Eckpfeiler versagt." Mit einem so schlechten Gebäudezustand habe niemand gerechnet, so Rau. "Wir mussten feststellen, dass beim Abbruch des Nachbargebäudes vor 15 oder 20 Jahren große Fehler gemacht wurden." Im Prinzip habe sich das Gebäude Hechinger Straße 43 an das Nachbargebäude angelehnt, macht Rau deutlich. Mit entsprechenden Konsequenzen, seit dieses fehle.

Abriss von Nachbargebäude Ursache

Das nun betroffene Gebäude gehört einer Eigentümergemeinschaft mit 47 Eigentümern. Verwaltet wird es von der Wohnbau Balingen.

Zum Zweck der Sanierung war das Gebäude zuvor entmietet worden. Im sanierten Gebäudeteil zur Magdalenenstraße hin seien inzwischen wieder Bewohner eingezogen. Gefährdet ist laut Udo Hollauer nur der Gebäudeteil zur Hechinger Straße hin und über die Ecke zur Sedanstraße hin.

Am nächsten Mittwoch, 6. November, ist bereits ein Termin mit einem Prüfstatiker anberaumt.

Ursprünglich handelt es sich laut Rau um ein Fachwerkgebäude, zu dem in den 1930er-Jahren weitere Gebäudeteile hinzu kamen.

Umleitung wird ausgeschildert

Die Umleitung, die nun nötig ist, erklärt Ursula Schurer: Aus Richtung Onstmettingen müssen Verkehrsteilnehmer von der Hechinger über die Brunnenstraße auf die Sedanstraße und zurück in die Hechinger Straße fahren. Weil wegen der Enge der Straßen jeweils Einbahnstraßen ausgewiesen werden, fahren Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Ebingen und Truchtelfingen kommen, über die Sedanstraße in die Magdalenenstraße und und über die Emilienstraße zurück auf die Hechinger Straße. Radfahrer werden weiter unten über die Mühlstraße und die Obere Bachstraße geleitet. Fußgänger können an der Sedanstraße in die Magdalenenstraße abbiegen und am sicheren, hinteren Teil des Gebäudes vorbei über die Sofienstraße zurück auf die Hechinger Straße. Bei der Beschilderung gab es jedoch einen kleinen fauxpas - die Umleitungsschilder zeigen in die genau andere Richtung, als die Einbahnstraßen-Schilder.

Auf Nachfrage bei der Straßenverkehrsbehörde wurde unserer Redaktion versichert, man würde sich der Sache annehmen und die Beschilderung prüfen. Wann das geschehe, ist jedoch ungewiss.

Die Umleitungen in der Übersicht

Erst in der vergangenen Woche wurde ein Hochschulgebäude in Ebingen geräumt. Hier besteht aufgrund eines Fehlers bei Sanierungsarbeiten weiterhin Einsturzgefahr. Das Gebäude soll jedoch im Laufe der kommenden Woche wieder freigegeben werden. Wir waren mit der Kamera vor Ort: