Albstadt Auch ein Blick hinter die Kulissen ist drin

Am heutigen Samstagvormittag können Radsportbegeisterte einen Blick ins Fahrerlager werfen, die Profis beim Training auf der Strecke im Tailfinger Bullentäle beobachten, den Mechanikern bei der Justierung der Räder oder beim Reifentest über die Schulter schauen und vielleicht das eine oder andere Autogramm ergattern.

Das erste Rennen beginnt um 12.15 Uhr; im Lauf des Nachmittags folgen weitere – unter anderem die Deutschen Meisterschaften in den Heilberufen und das "Generation Race". Zu letzterem treten Zweier-Mannschaften an, in denen der Altersunterschied der Starter mindestens 20 Jahre beträgt.

Danach ist Party-Vergnügen angesagt. Ab 20 Uhr können sich Fußballfans auf der großen Video-Wall im Start-Ziel-Bereich das Finale des DFB-Pokals zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt ansehen, und im großen Zelt heizt wie schon in den Vorjahren "She’s the Boss" ihrem Publikum mit Rock und Pop- ein – der Schwerpunkt liegt auf den 1970er- und 80er-Jahren. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag zeigt Trial- Ex-Weltmeister Andi Kromer im Rahmenprogramm Sprünge, Pirouetten und andere artistische Einlagen.