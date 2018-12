Albstadt Auch die Onstmettinger sind nicht leer ausgegangen

Im Namen der Stadt Albstadt und Onstmettingens hieß anschließend Ortsvorsteher Siegfried Schott die aus ganz Baden Württembergs angereisten Besucher willkommen. Es folgte eine Tanzdarbietung der noch jungen Narrenzunft Linkenbolder Höhlengeister und danach die Meisterehrung. Im Automobilslalom hatten die Gesamtsieger des Vorjahres, Marion Hägele vom SAC und Andreas Hähnle vom MSC Waldenbuch, ihre Titel verteidigt, die der SAC-Jugendkart-Serie gingen an das Geschwisterpaar Benita und Daniel Bachmeier vom MSC Leidringen.

Doch auch die Motorsportler der Gastgeber kamen bei der Pokalvergabe nicht zu kurz. Gleich in seiner ersten Saison im Jugendkartsport hat Michael Ölscheidt vom RMSCO den Titel der Jüngsten in der Klasse der acht- und neunjährigen Motorsportler erkämpfen. Knut Fauler, Sportleiter des RMSCO, wurde erstmals SAC-Seniorenmeister, und "SAC Historic Slalom Cup" für Historische Fahrzeuge, der erstmals vergeben wurde, ging an Gunnar Dieringer.