Albstadt Auch 2019 wird wieder draußen trainiert

Mit Hilfe der AOK und in Zusammenarbeit mit Albstädter Sportvereinen, der Vinz-Bewegung und zwei Sportstudios hatten im Juni, Juli und August kostenlose Mitmachaktionen im Freien stattgefunden: "Bewegung quer Beet" mit dem Studio "bestform" auf dem Lichtenbol, Yoga mit dem Turnerbund Tailfingen bei den Acura-Kliniken, "Fit in den Tag" mit dem Turnverein Onstmettingen auf dem Spielplatz Hohberg, "Speedminton" mit dem TSV Ebingen auf dem Soccer Platz am Albstadion, "Fit mit Susi" mit der Vinz-Bewegung im Schlossgarten Lautlingen und "functional fitness" im Studio "fitness world". Jeden Tag zu unterschiedlichen Uhrzeiten ein Angebot – das sprach Hunderte an.

Und so äußerten nicht nur die Teilnehmer den Wunsch nach einer Neuauflage, sondern auch die Vereinsverantwortlichen – sie hoffen auch, dass sich weitere Vereine beteiligen, um das Angebot auszuweiten und beispielsweise Trendsportarten wie Slackline, Skater oder Pumptrack anzubieten, die auch Jüngere ansprechen und zum Mitmachen bewegen könnten. Außerdem seien spezielle Angebote für Ältere, etwa Demenzsport, wünschenswert. Die Verbesserungsvorschläge, die bereits eingegangen sind, sollen im nächsten Jahr berücksichtigt werden.

Zum Abschluss diskutierten die Teilnehmer über eine Beteiligung an der kommenden Gesundheitsmesse und das Thema "Betriebliches Gesundheitsmanagement", das im im Rahmen der Impulse-Reihe 2019 erneut auf der Agenda steht. "Interessierte Vereine sind willkommen, dazu beizutragen, das Angebot auszuweiten", betont Dorothee Hummel-Wagner und hofft auf viele Rückmeldungen und Vorschläge. Sie steht bei den "Gesundheitstagen Albstadt" Mitte Oktober in der Zollernalbhalle für Gespräche zur Verfügung.