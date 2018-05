Albstadt Aquariummann läuft noch einmal im Kino

Albstadt-Ebingen (key). Bis zum letzten Platz besetzt war das Kino bei der Premiere des Films "Aquariummann", den die Albstädter Matthias Wissmann und Kevin Hartfiel in Albstadt gedreht haben – Grund genug für Kinobesitzer Ralf Merkel, den Streifen noch einmal zu zeigen: Am Samstag, 2. Juni, haben alle Filmfreunde Gelegenheit, sich das 27-minütige Werk anzusehen, das an Schauplätzen wie dem Albaquarium, dem Wirtshaus "Zum Schützen", dem Tailfinger "Kronenkeller" und dem Ebinger Bahnhof entstanden ist. Außerdem werden weitere Kurzfilme des Duos gezeigt. Beginn ist um 17 Uhr; Karten gibt es ab 29. Mai im Capitol Filmpalast; Telefon 07431/ 58 6 06.