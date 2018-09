Albstadt "Apple säße jetzt noch in der Garage"

Albstadt-Ebingen. "Nicht immer leicht" hätten es seine Eltern gehabt – Geschäftsführer Alexander Korn übte sich in seinem kurzen Rückblick auf 40 Jahre Firmengeschichte in Understatement. Im November 1978 hatte sein Vater Gerhard Korn den elterlichen Fuhrbetrieb übernommen, und damit nahm – damals noch in der Ebinger Holzhaldenstraße – eine Erfolgsgeschichte ihren Anfang, die ihresgleichen suchte.

Zu den Gratulanten zählte OB Klaus Konzelmann, der Gerhard Korn nachträglich zum 70. Geburtstag beglückwünschte – und es bei dessen Frau Heiderose tunlichst unterließ: Sie wird erst noch 70, und "vorher gratulieren tut man nicht." Als Familie hätten die Korns Großes geleistet, betonte Konzelmann, und sich nie von Rückschlägen entmutigen lassen. Auch die Firmenkultur lobte er: Die "Kornianer" fänden immer ein "offenes Ohr" bei der Geschäftsleitung. Abschließend überreichte der OB Alexander Korn ein Bild mit einem Zitat des Astrophysikers Stephen Hawking "Look up to the stars – not down to your feet" und verpasste der deutschen Bürokratie noch einen Seitenhieb: "Hätten die Apple-Gründer Steve Jobs, Ron Wayne und Steve Wozniak sich mit ihr herumschlagen müssen, säßen sie heute noch in der Garage."

"Wo gehobelt wird, da fallen Späne", begann Thomas Lindner, Groz-Beckert-Chef und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Reutlingen, seine Rede. Korn sammle diese Späne nicht nur auf, sondern verarbeite sie auch weiter. "Abfall, der lokal entsteht, wird lokal entsorgt – was ökologisch sinnvoll ist." Das Bild, das der Nadelfabrikant Alexander Korn überreichte, zeigt einen Lastwagen – und hat trotzdem nichts in der Garage verloren: Es besteht komplett aus Nadeln.