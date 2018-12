Albstadt Anwohnerparken wird bis März ausgesetzt

Albstadt-Ebingen (key). Am Ende erübrigte sich der Antrag, den CDU-Fraktionschef Roland Tralmer hatte stellen wollen: das reine Anwohnerparken im Hufeisen auszusetzen, bis das Parkleitsystem eingeführt sei, was laut Oberbürgermeister Klaus Konzelmann bis zum Herbst 2019 dauern wird. Tralmers Argument, der Beschluss für reines Anwohnerparken habe keinen Umsetzungszeitpunkt enthalten, ließ die Verwaltung gelten. Ein neuer Beschluss sei zudem derzeit rechtlich nicht möglich, weil eine Petition bei der Landesregierung laufe, so Konzelmann – seines Wissens eingereicht von einem Anwohner.