Albstadt Andreas Gog geht in den Ruhestand

Albstadt-Ebingen. Pfarrer Andreas Gog hat im jüngsten Gemeindebrief der katholischen "Seelsorgeeinheit V" angekündigt, zum 1. Juli 2018 in den Ruhestand zu gehen. Einen diesbezüglichen Antrag habe er bei Bischof Gebhard Fürst eingereicht, so Gog, der im kommenden Jahr seinen 70. Geburtstag feiert. Wer ihm nachfolgen wird, steht noch nicht fest: "Zu gegebener Zeit" werde das Bischöfliche Ordinariat die Stelle des Leitenden Pfarrers der Seelsorgeeinheit mit Sitz in St. Josef ausschreiben. Mit der Einsetzung von Andreas Gog als Leitender Pfarrer im Jahr 2008 war die "Seelsorgeeinheit V" in ihrer jetzigen Zusammensetzung gebildet worden.