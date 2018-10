Albstadt Anderen beibringen, wie man Fußball spielt

Georgios Mpouras, Rektor der Onstmettinger Schillerschule, die als Ausrichterin des Junior-Coach-Lehrgangs fungiert, liegt die Kooperation zwischen Schule und Verein besonders am Herzen. "Mein Ziel ist es, so viele Kinder wie möglich in die Vereine zu bringen", sagt er. Eines ist auch klar: "Spaß an der ganzen Sache zu haben ist auch ein wichtiges Element", sagt Mpouras.