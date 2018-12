In der Kindertagesstätte in Lautlingen war am 6. Dezember der Nikolaus zu Gast und wurde von den Kindern mit Liedern, Gedichten und Tanz begrüßt. Auch seine entscheidende Frage beantworteten sie mit einem Lied, und zwar ziemlich wahrheitsgemäß: "Du fragst ob wir auch artig sind? Naja, wie man es nimmt. Nicht jeden Tag im letzten Jahr, doch heute ganz bestimmt!" Da schmunzelte der heilige Mann – und ließ keinen der wartenden Nikolaus­strumpfe ungefüllt. Foto: Hoffmann