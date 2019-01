Albstadt-Ebingen. Ihr "4. Augustiner Winter-Open" haben die "Herren 30" des Tennisclubs (TC) Onstmettingen ausgerichtet. Teilnehmen konnten alle männlichen Mitglieder und Freunde des Tennisclubs, die älter als 13 Jahre sind; in diesem Jahr traten neun Doppelteams an. Gespielt wurde im Modus "Jeder gegen Jeden"; bei der Zulosung der Doppelpartner wurden die jeweiligen LK-Wertung und das Können der Kombattanten berücksichtigt, damit das Niveau möglichst ausgeglichen war. Dieses Kalkül ging auf: Die Entscheidung, die nach 36 Partien und elf Stunden Turnier fiel, war extrem eng. Drei Teams hatten jeweils sechs Siege und zwei Niederlagen zu Buche stehen; den Ausschlag über ihre Platzierung gab die Punktezahl. Auf Platz eins landeten Florian Bitzer und Marco Jetter, gefolgt von Alexander Klaszka und Heiko Roller auf Platz zwei und Sascha Conzelmann und Marcel Metzger auf Platz drei. Im Anschluss an die Siegerehrung ließ man den langen Turniertag gemütlich ausklingen.