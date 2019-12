Albstadt An 40 Wochenstunden wird geblitzt

Frequenz wird verändert

Die Frequenz der mobilen Tempomessungen wird – so beschlossen es die Räte bei einer Enthaltung – 2020 verändert. Tagsüber wird in 38 Messwochen nur noch an vier statt an fünf Tagen gemessen, aber dafür erhöht die Zahl der Stunden pro Tag, so dass es bei 40 Wochenstunden bleibt. Zwischen 22 und 6 Uhr wird künftig in 21 Wochen an jeweils zwei Messtagen kontrolliert – bisher waren es 14 Wochen und drei Messtage. Eine sogenannte semistationäre Anlage – sie muss angemietet und aufwendig aufgestellt werden – kommt künftig in sieben statt in 14 Messwochen zum Einsatz: Der "TraffiStar S350" wird bei mobilen Messungen nicht mehr eingesetzt; stattdessen setzt die Stadt dort auf Radartechnik. Das hat zum einen rechtliche Gründe und erklärt sich zum anderen durch den mühseligen Aufbau: Nur als semistationäre Anlage wird der TraffiStar weiter benutzt, allerdings immer nur für eine Woche pro Monat, und zwar zwischen April und Oktober. Begründung: Bei wöchentlicher Anmietung bringt der Vermieter das Gerät an die Messstelle – der Bauhof muss nicht mehr tätig werden. Das spart Zeit.