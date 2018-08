Die "Engagierten Lautlinger Bürger" tun jetzt per Tafeln ihre Meinung über die "Amtstrasse" der geplanten Ortsumgehung der Bundesstraße 463 kund. Die Schilder sollen den Mitbürgern in Lautlingen "einen ganz drastischen Eindruck vermitteln, was auf uns zukommen könnte, wenn die Amtstrasse verwirklicht wird", so die Initiative. Mit großem Einsatz waren Eugen Stumpp, Martin Alber, Günther Kirschbaum und Emil Huber zugange, um die Tafeln aufzustellen. Die "Engagierten Lautlinger Bürger" wollen mehr Unterstützer gewinnen und machen deutlich: "Die Angst vor Repressalien durch die Stadt ist ungerechtfertigt und sollte entkräftet werden." Foto: Melle