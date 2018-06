Albstadt Am Donaudurchbruch

Albstadt-Laufen. Eine Kulturreise ins oberpfälzische Regensburg hat der Jahrgang 1946 aus Laufen unternommen. In der Weltkulturerbe-Stadt stand schon am ersten Vormittag eine Führung durch die historische Altstadt an. Die gerade fertig renovierte Steinerne Brücke, von 1135 bis 1146 erbaut, galt wegen ihrer Länge und ihrer Befestigungsanlagen einst als achtes Weltwunder. Die einzige gut erhaltene mittelalterliche Großstadt Deutschlands, Tagungsort etlicher Reichsversammlungen und des Immerwährenden Reichstags von 1663 bis 1806 im alten Rathaus, der Dom mit Domplatz und vieles mehr waren Themen der sachkundigen Führung. Danach ging es ins Altmühltal nach Beilngries, wo die Jahrgänger einen zünftigen Abend mit Musik und Tanz genossen.