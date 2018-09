Albstadt Am Anfang stand ein Kochbuch

Albstadt-Ebingen. Genau genommen fielen die ersten Vereinsaktivitäten schon ins Jahr 1997 – alles begann mit einem Kochbuch, in dem die Gründerinnen um Andrea Zundel "Lieblingsrezepte aus drei Generationen" – so der Titel des Buches – zusammentrugen. Der Erlös betrug 45 000 Mark und wurde der Grundstock des Startkapitals, aus dem der neue Verein seine Ausgaben bestritt. Als offiziellen Gründungstermin, der dieser kreativen Fundraising-Aktion folgte, verzeichnen die Annalen den 14. September 1998. An diesem Tag wurde der Verein ins Vereinsregister eingetragen.

Seinen Vereinszweck kann man dem Namen entnehmen: Das Für- und Miteinander der Generationen sollte gefördert werden. Andrea Zundel und ihre Helfer veranstalteten Kaffeenachmittage für Senioren, unternahmen Ausflüge und luden einmal monatlich zum Mittagstisch für 25 Personen ins Reiterstüble ein – der erste fand am 8. September 1999 statt.

Von 2000 bis 2005 machte der Verein ein Betreuungsangebot für Kinder ab einem Jahr und mietete eigens dafür Räume in der Gartenstraße 81 an. Die Zahl der Kinder, deren Eltern diesen Service in Anspruch nahmen, schrumpfte allerdings rasch, als Albstadts Kitas 2004 dazu übergingen, Kinder ab zwei Jahren aufzunehmen; bereits ein Jahr später stellte der Verein die Kinderbetreuung aus Kostengründen ein.