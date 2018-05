Albstadt Alte Bekannte unterhalten sich über Mobilität

Man kennt sich – Hermann war auf diese Fragen vorbereitet, aber ehe er auf sie einging, brachte er die Themen zur Sprache, die wiederum ihm am Herzen liegen: klimaneutrale Mobilität bis 2050 und die "überfällige Verkehrswende" – für ihn ist die durchgängig verbrennungsmotorisierte Gesellschaft ein Auslaufmodell; an ihrer Stelle sieht er eine kommen, in der das Automobil "ein anderes Produkt" und seine Fertigung ein anderes Geschäftsmodell sein wird als bisher. In Norwegen, so Hermann, habe mittlerweile jedes zweite neu zugelassene Auto Elektroantrieb, und in China werde der Otto-Motor durch fünfjährige Zulassungsfristen ausgebremst – in Deutschland aber fahre man sorglos SUV und setze die Zukunft aufs Spiel. Er sieht es als seine Aufgabe als Politiker, letzteres zu verhindern.

Die Einwände der Kritiker kennt er wohl: Nein, der Strombedarf der kommenden Elektromobilität dürfe natürlich nicht durch fossile oder nukleare Energie befriedigt werden, sondern nur durch regenerative – andererseits seien in dieser Debatte viele Übertreibungen im Spiel: 15 bis 20 Prozent betrage der Zusatzbedarf, das sei machbar. Die beliebte Frage nach der Straße mit den drei Zahnärzten mit den drei Teslas, die alle gleichzeitig tanken und so die Stromversorgung zum Kollaps bringen, stellte er selbst, da es kein anderer im Saal tat: In Deutschland gebe es diese Zahnärzte noch nicht – und in Norwegen sei man längst dabei, das Stromnetz an höhere Verbräuche als die der Leuchtdiode anzupassen.

Die B 27 ist gesetzt – aber wann wird sie fertig?