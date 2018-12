Albstadt Als holten sie Sterne vom Himmel

Das war an sich schon sehr aufregend. Im Täle angekommen, überraschte sie dann allerdings noch ein prächtig gekleideter Nikolaus mit seinem Gehilfen Knecht Ruprecht. Zusammen bestaunten sie die Sternenaufführung der Kinder, bei der die selbst gebastelten Sterne unter dem fluoreszierenden Schwarzlicht sehr beeindruckend aussahen – fast als holten die Kinder dem Nikolaus die Sterne vom Himmel. Natürlich durften auch ein paar Weihnachtslieder nicht fehlen.

Der Nikolaus war so beeindruckt, dass er die Kinder reichlich beschenkte: Für ihre gute Darbietungen erhielten sie einen Gutschein für ein Kindertheater, eine Stirnlampe für den sicheren Rückweg und Süßes zum Naschen. Nikolaus und Knecht Ruprecht wurde es aber bald schon wieder zu kalt – schließlich hatten sie keine wärmenden Fackeln dabei –, so dass sich bald wieder verabschiedeten. Die Kinder und ihre Begleiter wärmten sich, nachdem die Fackeln schon ziemlich abgebrannt waren, gemeinsam am Lagerfeuer, wo sie sich auf den Sitzbänken, bei einer heißen Grillwurst und warmem Punsch, gerne niederließen. Dort sammelten sie genügend Wärme für den Heimweg und ihre Stimmbänder, damit ihre Stimmen auch in den kommenden Singstunden wieder so harmonisch klingen wie beim Nikolaus.