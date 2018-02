Albstadt Alles stimmig von der Jugend bis zur Altersabteilung

Seit Mitte des vergangenen Jahres gilt die neue Ausrücke-Alarm-Ordnung (AAO). Im Ausrückebezirk West, berichtete Angele, wurde der Lautlinger Abteilung der Löschzug Wasser übertragen; ihr komme hier eine tragende Rolle zu, die sie in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Laufen übernehme. Am Stand der Fahrzeuge und Gerätschaften hat sich wenig geändert. Im Büro wurden einige Ersatzbeschaffungen getätigt; aufgrund der mangelhaften Internetverbindung sei es nach wie vor nicht möglich, mit dem Verwaltungssystem der Feuerwehr zu arbeiten. "Ein großer Nachteil für uns", stellte Angele fest.

Die Statistik präsentierte sein Vize Manuel Maute. Der Mannschaft gehören derzeit 30 Aktive an, deren Durchschnittsalter 30 Jahren beträgt. Es wurden diverse Lehrgänge besucht, alle einsatzfähigen Atemschutzgeräteträger absolvierten die Belastungsprüfung in Tailfingen – alles in allem, so Maute, sei das Ausbildungsniveau der Abteilung sehr hoch.

Schriftführerin Sandra Angele listete die wichtigen Ereignisse des Jahres auf und nahm als Zeichen des Danks für ihre neunjährige Tätigkeit ein Präsent entgegen. Den Finanzbericht verlas Kassierer Rainer Wiedenmann, über die Altersabteilung, die sich monatlich zum Stammtisch trifft, informierte Heinz Leibold. Stolz ist Jugendwart Christoph Angele auf den Nachwuchs: Fünf Mädchen und drei Jungs absolvierten 20 Übungs- und elf Sonderdienste; die Truppe beteiligte sich auch an der gesamtstädtischen Übung auf dem Korn-Gelände in Ebingen. Die Besuchsquote betrug 88 Prozent.