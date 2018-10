Albstadt Alles dreht sich ums Gretchen

Albstadt-Tailfingen. Mit dem wohl bekanntesten und meistzitierten Werk Johann Wolfgang von Goethes war das Landestheater Tübingen im Thalia zu Gast. Die Geschichte des manisch-depressiven Gelehrten Dr. Heinrich Faust und des Verführers Mephisto bietet viele Interpretationsmöglichkeiten.

Regisseur Christoph Roos stellt bei seiner Inszenierung Margarete, das "Gretchen", in den Mittelpunkt. So ganz anders kommt dieses Gretchen – mit der jungen Mattea Cavic glänzend besetzt – daher, als man es sich vorstellt und es unzählige Male auf der Bühne gesehen hat. Dieses Gretchen ist kein verschüchtertes Ding, auch wenn Dramaturg Lars Helmer in der kurzen Einführung von einem Mädchen spricht, das unter der Kontrolle der gottesfürchtigen Mutter steht und außer Arbeit und Fürsorge nichts vom Leben hat.

Dieses Gretchen ist eine selbstbewusste Frau in kurzem Rock und roten Pumps, mit Zigarette und Weinglas in der Hand. Sie amüsiert sich über die anzüglichen Posen der Nachbarin (Susanne Weckerle). Die, als holde Maid gepriesen, scheint den Freuden des Lebens durchaus etwas abgewinnen zu können.