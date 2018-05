Albstadt Alles "anderster" in Albstadt

Eines davon beginnt am Samstag, 26. Mai, um 20.30 Uhr in der Alten Kanzlei in Ebingen, wo Andy Weber und Peter Demmer live mit etwas anderen Songs zu hören sind. "Irgendetwas zwischen U2, Roy Orbison, den Beatles und Metallica mit einer Akustik-Gitarre und einer Tröte", kündigt Peter Demmer fröhlich an. Vor allem Stücke aus dem Rock- und Metal-Genre haben es den Künstlern angetan. Aber auch eine Hommage an Pink Floyd und Leonard Cohen stehen mit auf der Setliste. Der Eintritt ist frei.