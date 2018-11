Albstadt Allerhand Unbekannte

Wieder andere argumentieren mit dem nicht gerade guten Ruf der "XXXL-Group" im Hinblick auf den Umgang mit ihren Arbeitnehmern und die Zahlung von Gewerbesteuern am jeweiligen Filialstandort.

Was würde – hypothetisch – passieren, wenn "XXXL Lutz" in Albstadt baute, mit Möbel Rogg einer der größten Gewerbesteuerzahler der Stadt Balingen und mit "Schick" in Owingen ein weiteres großes Möbelhaus im Zollernalbkreis massive Einbrüche zu verzeichnen hätte, wenn beide somit weit weniger Gewerbesteuer zahlten, während wegen des internationalen Geflechts der "XXXL-Group" keine ähnlich hohe Summe in die Albstädter Stadtkasse flösse wie bisher von Rogg und Schick an deren Standorten? Am Ende fehlte das Geld – aufgrund der Kreisumlage – auch dem Kreiskämmerer, der sich ohnehin den Kopf über geplante Krankenhausbauten zerbrechen muss.

Dass das alles nicht zu erwarten sei, hat dem Vernehmen nach ein Vertreter der "XXXL-Group" in nichtöffentlicher Sitzung mehrerer Gemeinderatsausschüsse berichtet und betont, dass der Konzern aus der Vergangenheit gelernt habe. Am Albstädter Standort werde nur eine Gesellschaft tätig sein – also nicht mehrere Tochterfirmen der Gruppe mit jeweils nur wenigen Mitarbeitern, was die Bildung von Betriebsräten erschweren kann. Außerdem werde "XXXL-Lutz" seine Gewerbesteuern am Standort entrichten. Und ein Preiskrieg gegen Mitbewerber sei im übrigen auch nicht das Ziel. Die "XXXL-Group" wolle diesen keineswegs das Wasser abgraben, sondern vielmehr von Albstadt aus neue Kunden im Raum Richtung Oberschwaben gewinnen. Städte wie Sigmaringen und Bad Saulgau als Standorte sind der "XXXL-Group" dafür allerdings zu klein. Albstadt soll der Standort sein.