Albstadt Alle zwei Jahre wieder

Bereits 2016 war der ehemalige Frontmann der Klostertaler in der Ebinger Kirche St. Hedwig zu Gast gewesen, denn ihn verbindet etwas ganz Besonderes mit der dortigen Gemeinde: Der Klösterle-Verein mit seinem Alpenhof St. Martin direkt am Sonnenkopf liegt nur unweit von Wolfahrts Heimat entfernt, und so kennt man sich eben. Vor zwei Jahren war der Sänger und Hornist mit "Alpynia-Weihnacht" zu Gast gewesen – einem Konzert, das Wolfahrt von seiner besinnlichen Seite zeigt und Weihnachtslieder wie "Feliz Navidad" und "Das Fest der Liebe" mit einigen Geschichten und Anekdoten aus dem Leben des Schlagerstars vereint.

Außerdem hatte er Denise Roos, eine gebürtige Meßstetterin, dabei, die ihn mit ihrer Trompete und ihrem Gesang unterstützte. Erst spielte sie "Süßer die Glocken nie klingen" und dann, gemeinsam mit Wolfahrt, "Amazing Grace" – das Publikum war begeistert.

Das Lied "Alle Jahre wieder" passte diesmal fast wörtlich und hätte auch "alle zwei Jahre wieder" heißen können, denn das Programm war dasselbe wie schon 2016 – was die vielen Fans des sympathischen Künstlers freilich gar nicht störte. Mit "Ciao Amore" verabschiedeten sich Wolfahrt und Roos, und der Abend mündete nach tosendem Applaus in ein gemütliches Beisammensein im Gemeindesaal, wo die Zuhörer noch genug Zeit zum Gespräch mit den beiden Musikern hatten.