Albstadt Alle Gärten sind verpachtet

Wie Schriftführer Roland Pleli vermeldete, hat der Vereinsvorstand im vergangenen Vereinsjahr achtmal getagt; außergewöhnliche Vorkommnisse gab es nicht. Den Finanzbericht mit positivem Tenor erstattete Simone Knieschke stellvertretend für die erkrankte Kassiererin; sie verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass das Vereinsheim regelmäßig für private Anlässe an Mitglieder oder sonstige Untermieter verpachtet werde. Was negativ auffalle, sei ein steigender Wasserverbrauch, dessen Gründe sich nicht recht nachvollziehen ließen. Aus den Reihen der Mitglieder kam unter anderem der Vorschlage, in Zukunft regelmäßig die Wasserzähler abzulesen – die Vorsitzende könnte sich mit einem zweiwöchigen Rhythmus anfreunden.

Die Kasse hatten Wolfgang Thieke und Eckhard Dzubiella geprüft – nach ihrem Bericht standen sie gleich noch einmal im Mittelpunkt: Sie wurden vom Verein für ihre Verdienste geehrt.