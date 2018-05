Albstadt Alle denken an 2020

Albstadt-Tailfingen (mak). Der UCI Mountain Bike World Cup, der gestern mit den Short-Track-Wettbewerben seinen Anfang genommen, ist die bedeutendste Sportveranstaltung, die in diesem Jahr in Albstadt über die Bühne geht – und steht trotzdem im Schatten von Größerem, das erst noch kommen soll: In zwei Jahren ist Albstadt Gastgeberin der Cross-Country-Weltmeisterschaft, und in allem, was an diesem Wochenende im Tailfinger Bullentäle geschieht, ist diese Perspektive mehr oder weniger explizit gegenwärtig.