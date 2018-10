Albstadt Alle Bürger sind willkommen zum Test-Lauf in Onstmettingen

Albstadt nimmt als eine von neun Kommunen in Baden-Württemberg am Fußverkehrs-Check 2018 des Ministeriums für Verkehr teil. Bürger bewerten dabei gemeinsam mit Vertretern der Politik und der Verwaltung die Situation der Fußgänger vor Ort, identifizieren Schwachstellen und Barrieren und diskutieren Lösungsansätze.

Das Projekt startete am 17. Juli mit einem Auftaktworkshop, bei dem die thematischen und räumlichen Schwerpunkte vorgestellt, diskutiert und die zwei Begehungen vorbereitet wurden. Sie sind nun Schwerpunkte, bei denen die Situation der Fußgänger an Knotenpunkten und Querungen beleuchtet wird. Laut Stadtverwaltung liegen in Onstmettingen Voraussetzungen vor, die exemplarisch für andere Albstädter Stadtteile sind. Die Begehung am Freitag startet um 16 Uhr an der Kreuzung Thanheimer Straße und Hauptstraße. Anschließend führt sie durch den Ort, entlang des neugestalteten Platzes am Rathaus und dem Traubenplatz, vorbei am Park an der Hauptstraße und an wichtigen Einrichtungen und Verkehrsachsen. Gegen 18 Uhr endet die Begehung am südlichen Ortseingang von Onstmettingen.

Die Fußverkehrs-Checks, die in Baden-Württemberg schon zum vierten Mal stattfinden, brächten die Förderung des Fußverkehrs auf lokaler Ebene entscheidend voran und rückten die Belange der Fußgänger stärker in das Bewusstsein von Politik und Verwaltung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Bislang hätten 33 Kommunen teilgenommen. Die Erkenntnisse und Lösungsansätze aus den Teilnehmerkommunen sollten Vorbildcharakter für weitere Kommunen haben. Sie lieferten zudem wichtige Impulse für die weitere Fußverkehrsförderung im Land.