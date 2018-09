Albstadt-Ebingen. Eine Pilgerwanderung unter dem Motto "Mach dich stark für Kinder im Südwesten" bietet der Albverein am Samstag, 22. September, an. Die Teilnehmer treffen sich um 9.15 Uhr am Bahnhof in Ebingen und fahren mit dem Zug nach Laufen. Die eigentliche Wanderung führt dann über die Brandhalde nach Balingen zum JakobusHaus. Nach einer kurzen Führung und einem Mittagessen geht es zurück zum Südbahnhof Balingen und von dort aus mit dem Zug nach Ebingen. Anmeldungen nimmt bis 20. September Wanderführer Manfred Braun unter der Rufnummer 07428/ 1366 entgegen.