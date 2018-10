Der Herbstausflug hat die Mitglieder des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Pfeffinge, in die Domstadt Speyer geführt, wo die historischen Sehenswürdigkeiten, die sie bei der Stadtführung besichtigten, zahlreich sind. Mit der "MS Sealife" fuhren sie auf dem Rhein und in die Reffenthaler Altrheinauen, ehe sie zum Abschluss in der Hofschänke Zürker in Dudenhofen einkehrten, um im einstigen Stall herzhafte Pfälzer Spezialitäten zu kosten. Foto: Dressler