Albstadt-Onstmettingen. Seinen Seniorenstammtisch veranstaltet der Albverein Onstmettingen am Montag, 3. September, in der Ochsenscheuer. Beginn ist 15.30 Uhr. Wer Lust hat, kann zuvor an der kurzen Wanderung teilnehmen, deren Ausgangs- und Treffpunkt um 13.30 Uhr das Vereinsheim ist.