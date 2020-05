Albstadt Albstones-Team löst Schlange auf

Neue Albstones-Aktion geplant

Doch wegen der Corona-Pandemie wurde dieses Handeln zunehmend kritischer. "Man wusste nicht, ob derjenige, der den Stein bemalt hat, erkrankt war", erklärt Buchholz. Deswegen riefen er und sein Team die Albstones-Schlange in Albstadt ins Leben. Die Kunstwerke sollten nur abgelegt und nicht mitgenommen werden. Auf mehreren Steinen war diese Anweisung auch zu lesen.

Trotzdem wurden immer wieder welche gestohlen. "Meine Frau hat einen Stein hingelegt, der drei Kilogramm wog. Auch der ist weg", berichtet Buchholz. Er beobachtete auch, dass die Menschen nicht mehr so motiviert waren, Steine an die Schlange zu legen. Deshalb transportierte das sechsköpfige Albstones-Team die verbliebenen 50 Kilogramm Steine vor rund einer Woche zu Buchholz nach Hause.

In Vergessenheit raten sollen die kleinen Kunstwerke aber nicht. "Einen Teil der Steine werden wir in das Albstonesherzle platzieren, um es aufzufüllen", berichtet Buchholz. Diese Aktion startete im April auf dem Vorplatz der evangelischen Kirchen in Laufen. Kleine Albstones werden dabei zu einem großen Herzen verbunden.

Mit den restlichen Albstones will Buchholz bald eine neue Aktion starten. Ein großes Mosaikbild sei geplant, verrät er. "Wir wissen noch nicht, welches Motiv wir nehmen sollen." Außerdem sei noch unklar, wo das Bild liegen kann und darf. Eins ist auf jeden Fall sicher: die geretteten Albstones werden nicht lange in Buchholz lagern und werden bald wieder zu finden sein.