Albstadt Albstädter ist bester Informatiker

Bei der zwölften nationalen Bestenehrung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) in Berlin nahm der 22-jährige Alexander Braun am Montag seine Auszeichnung entgegen. In seiner Prüfung erreichte er 99 von 100 möglichen Punkten unter den rund 10.700 Prüflingen im Fach Informatik. Für das Albstädter Unternehmen Groz-Beckert ist er bereits der dritte bundesbeste Azubi. Braun schließt an seine Ausbildung derzeit ein Studium in Technischer Informatik an; sein Ausbildungsbetrieb Groz-Beckert unterstützt ihn dabei mit einem Stipendium.