Albstadt Albstadts zweiter Coup

Der "Outdoor Award 2019" wurde in diesem Jahr erstmals von der Tourismus Marketing GmbH und Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung vergeben; er honoriert herausragende Beispiele von Outdoor-Tourismus. Die Bikezone Albstadt war mit vier anderen Projekten unter über 40 Bewerbungen für die Finalrunde nominiert und im Internet zur Wahl gestellt worden. Den Publikumspreis erhielt sie nicht, doch dafür den zweiten, den es zu gewinnen gab, den Preis der Jury. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Tourismusamtsleiter Martin Roscher und Stefan Fischer, der städtische Projektmanager Mountainbike, haben die Auszeichnung gestern Nachmittag auf der CMT in Empfang genommen. Sie sehen in ihr, wie Martin Roscher erklärte, eine Bestätigung von Albstadts Status und Ruf als Mountainbike-Hochburg – nicht zuletzt im Hinblick auf die Mountainbike-Weltmeisterschaft, die 2020 in Albstadt ausgetragen wird.