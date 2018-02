Albstadt Albstadts Zukunft auf viel Papier

Gerhard Penck, Leiter des Stadtplanungsamtes und Einwohner von Tailfingen, stellte in der Sitzung klar, dass die Stärkung Ebingens als Zentrum – "im Dienste der Gesamtstadt; das ist wichtig!" – für den Wettbewerb mit benachbarten Städten wichtig sei.

Die Themenfelder, die das Konzept berührt, betreffen alle wichtigen Bereiche: Arbeit und Gewerbe, Sport und Gesundheit, Tourismus, Einzelhandel, Soziales und Bildung, Kultur, Stadtraumqualität, Wohnen, Mobilität, sowie Natur, Landschaft und Erholung.

Olaf Baldauf plädiert vehement für Tempo in Sachen Digitalisierung

Hinzu kommen Themenfelder, die darauf Einfluss nehmen: Integration und Inklusion, Klimaschutz und Klimaanpassung, Demografischer Wandel und Regionale Vernetzung. Olaf Baldauf (CDU) sähe da gerne noch die Digitalisierung und plädierte vehement für ein Digitalisierungskonzept, das die Stadt laut Oberbürgermeister Klaus Konzelmann freilich bereits beim Innenministerium eingereicht hat, um im Programm "Digitale Zukunftskommune" mit Fördergeldern zum Zug zu kommen.

Mit dem Verlauf der Erarbeitung seit Oktober 2016 – beteiligt waren neben dem IfSR auch eine Arbeitsgruppe und ein Steuerungsgremium der Stadtverwaltung sowie ein temporärer Ausschuss aus Vertretern der Gremien, lokaler und regionaler Institutionen und zudem der Gemeinderat und die Ortschaftsräte – sind Verwaltung und Räte zufrieden; Klaus Konzelmann dankte Ruther-Mehlis und Fischer ebenso wie allen Bürgern, die mitgemacht hatten. Dass die Beteiligung an der Bürgerwerkstatt speziell in Ebingen sehr niedrig war, wertet Baubürgermeister Udo Hollauer als Zeichen der Zufriedenheit – sie sei freilich auch ein Indikator für die Bereitschaft, sich einzubringen.

Wie wichtig diese Bereitschaft auch während und nach der Umsetzung der Projekte ist, hoben im Gemeinderat mehrere Redner hervor (wir werden noch berichten). Ein Informationsabend für alle Albstädter beginnt am Mittwoch, 21. Februar, um 19 Uhr in der Zollernalbhalle.

Albstadt (key). 15 Leit- und Impulsprojekte vereint "Albstadt 2030" und gibt an, wann sie umgesetzt werden sollen.

"Barrierefreies Wohnen in Pfeffingen" war Wunsch der Einwohner und soll mittelfristig, 2020 bis 2025, umgesetzt, aber schon 2018 und 2019 geplant werden.

Der selbe Zeitplan gilt für die "Aktivierung von Gewerbebrachen".

"Wohnen auf dem Schempp-Areal in Lautlingen" wird mittelfristig geplant und erst nach 2026 umgesetzt.

"Qualitätswohnen im Hufeisen" in Ebingen soll geplant werden, sobald das neue Parkleitkonzept umgesetzt ist, also ab 2019. Die Realisierung ist zwischen 2020 und 2025 vorgesehen.

In der Riesestraße in Laufen wünschen sich die Bürger eine "Entflechtung von Wohnen und Gewerbe", müssen aber noch bis zur zweiten Hälfte des nächsten Jahrzehnts darauf warten.

Am schnellsten geht es mit der "Technologiefabrik in Tailfingen", die 2018 und in den beiden folgenden Jahren eingerichtet werden soll.

Ein "Medienzentrum in der Innenstadt Ebingen" soll es nach 2026 geben – die Planung läuft in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts an.

"Albstadion Ebingen: Sport, Freizeit und Park" ist ein Ziel, das 2020 bis 2025 geplant und danach umgesetzt werden soll.

In allen Stadtteilen wünschen sich die Albstädter "Quartiers- und Bürgerhäuser". Bekommen sollen sie die zwischen 2020 und 2025, freilich nicht alle auf einmal.

Auf Ebingen liegt der Schwerpunkt beim "Citymanagement", was andere Ladenmeilen und Handelszentren nicht ausschließt: Planungen laufen 2019 an, die Umsetzung danach.

Länger dauert die Planung für das Projekt "Stadtraumqualität und Ortskernband Onstmettingen": Sie beginnt 2019, die Umsetzung ab 2020, wobei die sich bis nach 2030 hinziehen könnte.

Eine "Entwicklungsperspektive für die Untere Vorstadt in Ebingen" fehlt bisher – das soll sich ab 2020 ändern. 2019 laufen die Planungen an.

Mehr "Grün in der Innenstadt von Ebingen" hatten sich viele in der Bürgerwerkstatt gewünscht und sollen es schrittweise zwischen 2020 und 2030 bekommen. Planungsstart ist 2019.

Noch heuer machen sich die Planer Gedanken über ein "Grünes Band im Talgang" entlang der Schmiecha und beginnen 2019 mit der Realisierung, die sich über zehn Jahre hinziehen wird.

Der Bahnhof Ebingen soll unter den Aspekten "Stadteingang und Mobilität" in den Fokus rücken, allerdings erst in der Planungsphase 2020 bis 2025. In den zehn Jahren darauf geht es ans Umsetzen.

Albstadt (key). Änderungen im Konzept hat die Verwaltung noch vorgenommen nach einer Stellungnahme der CDU-Fraktion in der Dezembersitzung des Gemeinderats, in der diese die Bedeutung der Digitalisierung hervorhebt und sowohl Handlungsempfehlungen als auch Zielvorstellungen einfordert. Albstadt müsse in puncto Glasfaserverkabelung eine Vorreiterfunktion in der Region einnehmen, so dass auch möglichst viele Verwaltungsdienstleistungen online abgerufen werden könnten.

Das Konzept sieht nunmehr vor, stationären und Online-Handel stärker zu verschmelzen, digitale Dienste – Stichwort: smart mobility – anzubieten und die geplante Technologiefabrik auch für die Weiterbildung im Bereich Digitalisierung und zur Nutzung derselben in Produktion und Dienstleistung auszustatten. Noch 2018 soll ein Leit- und Impulsprojekt "Albstadt.digital" vorbereitet werden.

Weitere Einwände kamen aus den Ortschaftsräten – und wurden ebenfalls berücksichtigt. So wird dem Anschluss Burgfeldens ans Radwegenetz hohe statt mittlere Priorität eingeräumt und die Möglichkeiten zum Ausbau der mobilen Versorgung geprüft.

In Laufen wird die Einrichtung eines Bürgertreffs geprüft. Als Ziel formuliert wird, das Gebiet Riesestraße entsprechend dem örtlichen Bedarf zum Gewerbestandort zu entwickeln.

Die Margrethausener wünschen sich ein neues Konzept für die Nutzung des städtischen Klosterteils ab 2029, wenn das Förderprogramm ausläuft – und das Konzept berücksichtigt den Wunsch ebenso wie eine bessere Anbindung des Stadtteils an den ÖPNV. Für 2019 bis 2015 geplant wird auf Anregung aus Onstmettingen auf Verbesserung der wohnortnahen Versorgung mit Gütern des täglichen Lebens. Ebenfalls vorgezogen wird die Konzentration auf Bildung im Bereich Johannes-Raster-Straße.

Nicht berücksichtigt wurde zum Beispiel die Anregung, Kinder von Touristen tageweise in der Kindertagesstätte Burgfelden aufzunehmen sowie in Laufen neue Bauflächen und eine Gewerbefläche zwischen Bahn und Bundesstraße 463 auszuweisen.