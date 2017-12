Albstadt Albstadts Haarwuchs kannte keiner so wie er

Peter Volk stammte nicht von der Alb; geboren wurde er am 5. Juni 1949 im Stuttgarter Stadtteil Hedelfingen. Er wuchs in Obertürkheim auf und erlernte nach dem Ende der Schulzeit im elterlichen Betrieb das Friseurhandwerk. Er war 15 und im zweiten Lehrjahr, als Familie Volk – und somit auch der Ausbildungsbetrieb – auf die Südwestalb zogen. Der neue Salon lag in der Ebinger Grüngrabenstraße, direkt gegenüber dem Hallenbad, das damals auch noch ziemlich neu war. Peter Volk beendete seine Lehre, erwarb anschließend den Meisterbrief und machte sich 1973 gemeinsam mit seiner Frau in der Sonnenstraße selbstständig – ­ein Jahr zuvor hatte er die Kollegin Karola Pfabe geheiratet.

Die Eheleute Volk hätten es mit Schneiden und Färben bewenden lassen können; Peter Volk war ein Meister seines Fachs und nahm erfolgreich an manchem Friseurberufswettkampf teil. Aber er war – siehe oben – neugierig, er war auch ehrgeizig und befand, Haareschneiden, das könne jeder, da müsse mehr drin sein. Das "mehr" waren Toupets: Peter Volk arbeitete sich mit der ihm eigenen Verve in das neue Arbeitsgebiet ein und erwarb darin eine Expertise, die ihresgleichen suchte.

Und nicht nur das: Wohl niemand in Albstadt wusste so gut Bescheid über den Haarwuchs seiner männlichen Mitbürger wie er, nicht zuletzt dank einer Eigenschaft, die den Figaro adelt: Diskretion. Niemals gab er einen Kundennamen preis; das einzige Toupet, über dessen Besitzer er sich freimütig und souverän äußerte, war sein eigenes. "Wir sind mehr, als Sie glauben" – das war das Äußerste, wozu er sich je hinreißen ließ.