Albstadt Albstadt wird digital

Albstadt-Ebingen. Zu dem Thema "Albstadt und Digitalisierung – wo stehen wir, was brauchen wir, was kommt auf uns zu?" lädt die CDU Albstadt für Donnerstag, 13. September, zur Teilnahme an der nächsten überparteilichen Diskussionsrunde der Veranstaltungsreihe "Albwerkstadt" im Club Schiller ein.