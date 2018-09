Albstadt Albstadt will wieder punkten

Zwei Pflichtspiele ist der FC 07 Albstadt in Folge ungeschlagen. Einem klaren Sieg im Pokal beim SSV Ehingen-Süd ließ das Team von Trainer Alexander Eberhart im heimischen Albstadion ein 1:1 gegen den spielstarken Aufsteiger Nagold folgen.

Ernüchternder Fakt jedoch ist, dass die Nullsiebener mit einem Punkt aus drei Liga-Spielen mäßig in die Saison gestartet sind. "Ein paar Punkte mehr hatten wir uns selbstverständlich gewünscht. Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen. Wir waren gegen Nagold über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber der Kräfteverschleiß durch das WFV-Pokalspiel am Mittwoch war am Samstag nach der Pause unverkennbar. Man hat gesehen, dass die Mannschaft aufgrund vorheriger Urlaubsabwesenheiten und Verletzungen diverser Spieler noch nicht bei 100 Prozent Leistungsstärke ist", sagt Sportvorstand Rolf Niggel. Trainer Eberhart sieht es genau so und setzt auf den Faktor Zeit: "Es wird voraussichtlich bis Mitte September dauern, bis alle ihr Leistungssoll erreicht haben."

Der VfB Neckarrems musste in der vergangenen Saison bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt bangen und hat sich nun mit Lionello Zaino (SV Remshalden), Christian Knecht (SpVgg Ludwigsburg), Tahir Bahadir (Calcio Leinfelden-Echterdingen) Jonas Kapp ( FC Bad Dürrheim) und Bezirksliga-Torjäger Nesreddine Kenniche (FC Marbach) effektiv verstärkt. Die Elf von Trainer Markus Koch spielte zunächst zweimal Unentschieden, bezwang aber zuletzt Aufsteiger SV Bräuningsweiler nach drei Kenniche-Treffern deutlich mit 4:0 und kletterte auf den vierten Tabellenplatz.