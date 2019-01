Albstadt Albstadt wächst – und seine Volksbank auch

Kling servierte jedoch nicht nur gute, sondern auch weniger positive Neuigkeiten: Politische Risiken zögen Märkte ins Minus, der Dax habe erstmals seit 2008 fast ein Fünftel seines Wertes verloren, und mit Blick auf die Null-Zins-Politik laufe die Europäische Zentralbank Gefahr, den Einstieg in den Ausstieg zu verpassen. Das Umfeld der Banken könne daher aus heutiger Sicht nicht mehr schwieriger werden – ein Grund mehr für Kling, für den Neubau zweier Wohn- und Geschäftshäuser in der Truchtelfinger Straße zu werben, die der Volksbank künftig Mieten einbringen sollen.

"Wir brauchen weniger Reflex und mehr Reflexion", betonte der Vorstandschef nachdenklich und erweiterte dann das Blickfeld auf Politik und Gesellschaft an sich: "Zu viele Ich-linge tummeln sich in der realen und digitalen Welt, Facebook-Neuigkeiten sind nicht überprüfbar, Nachrichten werden als Fake-News abgestempelt, Hass und Hetze ersetzen Herz und Hirn", mahnte Kling und fügte scherzhaft hinzu: "Vielleicht dient der neu begonnene Wettlauf zum Mond dazu, den einen oder anderen dorthin zu schießen." Der Volksbank sei für die Zukunft wichtig: "Maß und Mitte – nicht Mittelmaß. Zuversicht, Rücksicht und Nachsicht statt purer Eigensicht."

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann vermeldete in seinem Grußwort, dass Albstadt wachse, dass die Stadt mittlerweile fast die 46 000-Einwohner-Marke erreicht habe und über 20 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze biete – 2000 neue seit 2011. Von der Sanierung der Neuen Mitte Tailfingen verspricht sich Konzelmann neue Chancen für Gewerbe, Handel und Bewohner und hob hervor, dass Albstadt derzeit am stärksten in Schul-, Kindergarten- und Breitbandausbau investiere.