1 Am Samstag geht es beim "Stadt-Land-Quiz" um das Thema Kälte.Foto: Reich Foto: Schwarzwälder Bote

Albstadt. In der Sendung "Stadt-Land-Quiz" des Südwestfernsehens geht am Samstag, 20.

Albstadt. In der Sendung "Stadt-Land-Quiz" des Südwestfernsehens geht am Samstag, 20. Februar, ein Städteduell zwischen Albstadt und Nastätten, einer Kleinstadt in Rheinland-Pfalz, über die Bühne. Die Sendung wird von Jens Hübschen moderiert und beginnt um 18.45 Uhr; es geht – Nastätten liegt im hinteren Taunus – um das Thema Kälte: Wer kennt sich besser aus mit Eis, Schnee und Minustemperaturen und weiß zum Beispiel, wie frisch gefallener Schnee heißt? Die Dreharbeiten fanden am 19. Januar 2021 in Albstadt statt.