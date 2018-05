Albstadt Albstadt sinnt auf Revanche

Es war wenig begeisternd, was die Albstädter vor heimischem Publikum beim 1:1 gegen TSV Essingen geboten hatten. "Wir haben über das Spiel gesprochen. Jetzt ist es abgehakt", stellt FC 07-Trainer Alexander Eberhart klar, dass die Partie ihm kein Kopfzerbrechen mehr bereitet. Zumal die bisherige Rückrunde der Blau-Weißen kaum etwas zu wünschen übrig lässt. Mit 35 Zählern auf dem Konto steht der FC 07 auf Rang acht. Ein sicheres Ruhekissen ist dies allerdings nicht, beträgt doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der SKV Rutesheim belegt, nur vier Zähler.

Aber davon lässt sich Eber­hart nicht beeindrucken. "Die Stimmung in der Mannschaft ist super. Natürlich wird die Physis jetzt weniger, da unser Spiel einfach brutal laufintensiv ist. In dieser Hinsicht ist es durchaus nicht einfach, die letzten fünf Spiele über die Bühne zu bringen. Aber wir sind guten Mutes und wissen auf was es ankommt. Deshalb werden wir die nötigen Punkte für den Klassenerhalt auch einfahren", ist sich der Albstädter Coach sicher.

Den ersten Schritt in diese Richtung können die Nullsiebener morgen bei Ehingen-Süd tätigen. Der SSV rangiert mit 31 Zählern auf Platz elf und ist punktgleich mit Rutesheim. Um nicht abzurutschen muss bei der Mannschaft von Trainer Michael Bochtler Zählbares her. Dafür gäbe es sicher einfachere Gegner als Albstadt. Denn auswärts sind die Blau-Weißen eine Macht. Zusätzlich hat die Eberhart-Truppe weiterhin richtig Lust auf Fußballspielen. "Ich freue mich jetzt auf das Spiel gegen Ehingen-Süd, wo wir wieder gefordert sind", sagt der Coach, der weiß auf was es ankommen wird: "Der SSV hat eines der besten Umschaltspiele der Verbandsliga. Ehingen steht relativ tief und schaltet nach Ballgewinnen schnell um. Wir wissen was da auf uns zukommt, sind uns aber auch darüber im Klaren, wie wir es verteidigen müssen."