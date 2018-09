Albstadt Albstadt löst den Knoten

Zwei Treffer von Marco Sumser und einer der Marke "Tor des Monats" von Nicolas Gil Rodriguez brachten die Nullsiebener in die Erfolgsspur.

Die rund 250 Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, das Spiel bot alles was das Fußball-Herz höher schlagen lässt: packende Szenen, Kampfgeist und eine immense Spannung. Beide Mannschaften boten Offensivfußball vom feinsten, wobei der FC 07 vor allem in der ersten Halbzeit die deutlich besseren Spielanteile hatte.

Bereits in der siebten Minute hätte jedoch Hollenbach in Führung gehen können. Einen 25-Meter-Freistoß von Robin Dörner fälschte die Albstädter mauer ab, und der Ball klatschte an den Pfosten. Dann ein wunderschöner Angriff der Platzherren über Marc Bitzer und Marco Sumser – der bediente Torjäger Pietro Fiorenza mustergültig, aber der Torjäger vergab leichtfertig vor dem leeren Kasten (12.). Keine Minute später brach Andreas Hotz auf der rechten Außenbahn durch, und Marco Sumser vollstreckte seine scharfe Hereingabe aus kurzer Distanz zum 1:0 (13.). Albstadt blieb am Drücker, ein Fiorenza-Heber aus 25 Metern flog nur knapp über die Latte des Hollenbacher Tores. Doch die Gäste schlugen überraschend zurück. FSV-Torjäger Fabian Czaker setzte sich im Strafraum durch, und sein Schuss aus der Drehung schlug unten links zum 1:1 ein (32.). Albstadts war nur kurz geschockt, setzte seine Angriffsbemühungen fort. Als sich alle Zuschauer bereits mit einem Remis zur Halbzeit abgefunden hatten, verlängerte Marc Bitzer einen Einwurf von Kapitän Armin Hotz per Kopf in den Strafraum. Sumser stand am langen Eck goldrichtig und köpfte zum verdienten 2:1 für die Gastgeber ein.