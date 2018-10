Albstadt "Albstadt ist reich mit Talenten gesegnet"

Albstadt-Ebingen. Vertreter der jeweiligen Vereine haben ihre Sportler zur Ehrung durch die Stadt Albstadt in die Festhalle Ebingen begleitet, was den würdigen Rahmen des Festabends noch verstärkte. Unter den Gästen in der voll besetzten Festhalle war auch der Sportkreisvorsitzende Hendrik Rohm.

Die Bewirtung hatte ein Team des Fördervereins der Schule an der Sommerhalde Truchtelfingen übernommen. Sport und Musik ergänzen sich vielfach, wie der Auftritt des Sax-Ensembles des Städtischen Orchesters Albstadt zeigte.

"Sie haben mit ihren außerordentlichen Erfolgen den Namen Albstadts in alle Welt getragen – es ist eine tolle Wertschätzung, wie Sie sich in unterschiedlichen Sportarten bewiesen haben", kommentierte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann die Leistungen der Athleten. Sport sei in der Gesellschaft eine wichtige Säule.