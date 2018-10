Die Stadt Albstadt hat erfolgreich am Landeswettbewerb "Startup BW lokal" teilgenommen: Sie ist für das Leuchtturmprojekt Technologiewerkstatt Tailfingen mit dem Prädikat "Gründungsfreundliche Kommune 2018/19" bedacht worden. Außer ihr wurden noch weitere 23 Städte und Gemeinden, darunter Sigmaringen und Meßkirch, sowie zwölf interkommunale Projekte ausgezeichnet. Die Bilder entstanden bei der Projektpräsentation in Stuttgart und zeigen Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Michael Krieger von der Firma "MeetNow" und Daniel Spitzbarth, Innovationsmanger der Technologiewerkstatt, im Gespräch. Von den Preisträgern erhalten sechs Gemeinden und drei interkommunale Projekte Anfang Februar Gelegenheit, sich beim "Startup BW Summit 2019" auf der Landesmesse in Stuttgart erneut vorzustellen. Albstadt ist aber nicht dabei.