Albstadt Albstadt in der Hosentasche

Albstadt-Ebingen. "Immer aktuell, immer dabei" verspricht die Albstädter City App. "Meine Stadt in der Hosentasche" soll sie sein und "digital darstellen, was in der Stadt passiert", erklärt Sigfried Wischke, Vertriebsmitarbeiter der Eninger Agentur Kretzmer Präsentation, die die Applikation entwickelt hat. Die City App soll Bewohner und Gästen einen schnellen Überblick darüber geben, welche Dienstleister, Einzelhändler, Firmen und Gastronomen es in Albstadt gibt.

Ihre Benutzeroberfläche ist übersichtlich und relativ einfach zu bedienen. Tippt der Benutzer sie an, erscheint ein Fenster mit verschiedenen Buttons, etwa "Kultur", "Verkehr" und "Gastronomie". Ein weiterer Tipp, etwa auf den Schalter "Gastronomie", und eine Liste der eingetragenen Restaurants und Cafés poppt auf. Noch ein Fingerzeig, und alle relevanten Informationen über das betreffende Café erscheinen auf dem Bildschirm: Adresse, Öffnungszeiten, Kontakt, Anfahrt – die Google Maps App, die auf jedem Android-Gerät vorin­stalliert ist, dirigiert den Hungrigen oder Durstigen zum Ziel – und die verlinkte Homepage, sofern es eine gibt. Einen Button "Aktuelles" gibt es auch; hier findet man Informationen über anstehende Termine, verkaufsoffene Sonntage, neue Wochenmenüs und sogar Nachrichten aus Politik, Sport, Wirtschaft und Land. Auch wenn die nichts mit Kaffee und Kuchen zu tun haben.

Sichtlich begeistert von dem Projekt ist Manuela Frühholz, Vorsitzende des Handels- und Gebwerbevereins (HGV) Ebingen. Sie verspricht sich zweierlei von der App: Erstens sollen Touristen auf Angebote und Produkte in der Stadt aufmerksam gemacht werden und zweitens auch die Albstädter abseits ihrer gewohnten Pfaden Neues entdecken. 20 Firmen, allesamt HGV-Mitglieder, listet die App derzeit auf – "es gibt also noch viel Potenzial", sagt Früholz.