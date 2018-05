Albstadt AlbChéry geht in Runde zwei

Dieses war naturgemäß der Höhepunkt des verlängerten Wochenendes. Auf dem Programm standen eingängige Filmmelodien aus "Pocahontas" und der Serie "Game of Thrones" sowie eine musikalische Weltreise frei nach Jules Verne mit dem Titel "Around the World in 80 Days", die gleich zweimal über die Bühne ging, weil das Publikum bei der Forderung nach Zugaben bemerkenswerte Hartnäckigkeit an den Tag legte. Dem Konzert folgte ein Buffet, bei dem sich die Gelegenheit zum Austausch und zum Schmieden von Zukunftsplänen bot.

Wobei schon so manches in Vorbereitung ist. Parallel zu den Probenarbeiten hatten die Offiziellen beider Städte und Partnerschaftskomitees anstehende Austauschprojekte besprochen, darunter Albstadts Beteiligung am "Festival du premier roman", am "Marché des continents" und am "Weekend culinaire" sowie die anstehende Kooperation des Kunstmuseums Albstadt und des "Musée des Beaux Arts". Auch das Jubiläum der Städtepartnerschaft – 2019 wird sie 40 Jahre alt – wirft seine Schatten voraus. Am Ende blieb noch Zeit für einige gemeinsame Ausflüge ins benachbarte Aix-les-Bains, zur Abtei Hautecombe und zum Croix du Nivolet.

Weitere Informationen: Bettina Leichtle beim Kulturamt unter 07431/160-1231