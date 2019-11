Albstadt AfD-Rechte sprechen in Truchtelfingen

Die AfD Zollernalb hat die Veranstaltung in der Zollernalbhalle nicht in unabhängigen Medien, sondern auf Facebook angekündigt; ihre Einladung richtet sie ausdrücklich an "Mitglieder, Förderer und Freunde der AfD Zollernalb sowie aller Kreisverbände in Baden-Württemberg" und behält sich vor, ihr "Hausrecht" auszuüben – zu diesem Zweck sei auch ein Sicherheitsdienst im Einsatz.

Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die eigentliche Veranstaltung um 19 Uhr.