Albstadt Ärztemangel macht sich stärker bemerkbar

Warum werden diese nicht genutzt? Die Stadt begründet das mit der "niedrigen Einwohnerzahl", und die ländliche Umgebung sei für junge Ärzte schlichtweg unattraktiv, erklärt Andreas Ilch, Sachgebietsleiter für Soziales und Gesundheit bei der Stadtverwaltung Albstadt. "Mediziner, die ihre Ausbildung oder ihr Studium abgeschlossen haben, werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht als Hausarzt in Albstadt niederlassen." Ein aktuelles Beispiel: Es gab bis vor kurzem drei Psychologen in Albstadt, jetzt gibt es keinen mehr – "es kommen keinerlei Anfragen für eine Niederlassung", meint Ilch. Was das für fatale Folgen für Betroffene und auch für Mitarbeiter in Institutionen für psychisch Kranke Menschen hat, sei kaum tragbar.

Mehr als 40 Stunden sind einfach nicht drin