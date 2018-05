Albstadt. "Blödmaischerze" nennt ein Leser des Schwarzwälder Boten das, was manche in der Nacht zum 1. Mai so alles anrichten. Es sei "lästig und ärgerlich, wenn das ganze Dorf mit Klopapier und irgendwelchen Cremes verschandelt wird", echauffiert er sich. Ein älteres Ehepaar etwa habe seine Haustür völlig verschmiert vorgefunden – und gar nicht darüber lachen können. Von wegen Maischerz.